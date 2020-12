Matilda De Angelis mostra l’acne sul viso, Tiziano Ferro interviene: boom di like per lo scambio social

“Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda”: esordisce così Matilda De Angelis a corredo del post che su Instagram descrive il suo volto in primo piano, pubblicato senza filtri o artifizi che nascondano qualche brufolo sul suo bellissimo viso.

L’attrice 25enne, protagonista di fiction e film di successo come ‘Tutto può succedere’ su Rai1 e ‘L’isola delle rose’ su Netflix, ha lanciato così un messaggio sull’importanza di accettarsi per come si è, esaltando un’autenticità apprezzatissima dal popolo dei social molto sensibile all’argomento che qualche mese fa era stato rilanciato anche da Aurora Ramazzotti con una foto che la vedeva “imperfetta”e meravigliosa.

“Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste”, ha scritto Matilda a corredo dell’immagine: “Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte”.

Matilda De Angelis mostra l’acne sul viso: il messaggio di Tiziano Ferro

Migliaia gli utenti che in poche ore hanno commentato la foto di Matilda De Angelis complimentandosi con lei per la scelta di lanciare un messaggio che rifugge ogni stereotipo di bellezza e, da Sandra Milo a Giulio Berruti, tantissimi sono stati anche i colleghi del mondo dello spettacolo che si sono uniti al coro di apprezzamenti. Tra loro anche Tiziano Ferro, che ha rivolto all’attrice un commento particolarmente toccante destinatario di centinaia di like.

“La tua bellezza trascende ogni trito e ritrito codice. Quell’arte e quel cuore parlano chiaro! Detto ciò: ma che tenera e bella sei con questi brufoletti, che celebrano la tua tenera età. E tu celebri loro, brava!!!!!”, ha scritto il cantante a cui Matilda ha risposto con tanti cuori simbolo di una sincera gratitudine.