Matilda De Angelis cancella il post sui problemi di ansia e acne e spiega perché

Aveva raccontato delle crisi di ansia iniziate tre anni fa, della sensazione di stordimento, della paura di uscire di casa o di tornarci; e poi, ancora, dell'acne che non era la causa, ma il sintomo di un malessere profondo, e della strada verso l'accettazione di sé lontana da standard di perfezione irrealizzabili. Ma oggi quel post in cui Matilda De Angelis si raccontava in modo autentico ai suoi 675mila follower non è più visibile, cancellato da lei stessa perché - come ha spiegato in una storia Instagram - avrebbe ottenuto un effetto diverso da quello che si era prefissato.

Perché Matilda De Angelis ha cancellato il post

Dopo aver ringraziato quanti, dopo aver letto il suo pensiero corredato alle foto che la mostravano affranta, in lacrime e con i segni dell'acne sul viso, le hanno inviato messaggi di sostegno, Matilda De Angelis ha spiegato perché ha rimosso quel post.

"L'arma è sempre a doppio taglio però. Trovo fastidioso ma inevitabile come qualsiasi giornale o testata di qualsivoglia tipo possa prendere un mio post senza nessun tipo di consenso e farne un articolo da clickbait" ha scritto. E dunque: "Ho avuto la voglia di cancellare tutto per non finire nel vortice del pietismo e della compassione. Il mio post non aveva assolutamente quello scopo".