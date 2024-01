Matilde Brandi mamma orgogliosa: le figlie hanno compiuto 18 anni

Un giorno speciale per Matilde Brandi e per le sue figlie, le gemelle Aurora e Sogia. Le due ragazze hanno compiuto 18 anni e la madre per l'occasione ha organizzato una piccola festa in casa, che sarà sicuramente seguita da un party nel fine settimana con gli amici e le amiche delle neo-diciottenni.

Su Instagram Matilde ha pubblicato un post dedicato alle figlie in cui ha raccolto scatti di loro da bambine e una nel giorno che le ha rese diciottenni. La 54enne ha scritto a corredo del post: "Siete la mia vita vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma: 18 anni".

Aurora e Sofia sono nate dall'amore tra Matilde e l'ex compagno Marco Costantini, noto commercialista romano. Le due ragazze lo scorso anno hanno trascorso sei mesi negli Stati Uniti per studiare e affinare l'inglese. Cosa le due vogliano fare da grande non è ancora chiaro, ma forse ad Aurora non dispiacerebbe seguire le orme materne: lei ha partecipato al relity Rai Il Collegio e in merito a ciò la ragazza aveva dichiarato: "Ho fatto l'audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non stare stata selezionata".