Matilde Brandi presenta le figlie gemelle (bellissime come lei): “Per loro rinunciato alla carriera”

Si chiamano Sofia e Aurora, hanno 14 anni somigliano a mamma Matilde Brandi in modo straordinario: bionde come lei, stesso sguardo, stesso sorriso, le ragazze sono le figlie gemelle nate dall’amore della ballerina per il compagno Marco Costantini. “Per loro ho detto no alla carriera”, ha raccontato la ex showgirl al settimanale Chi per il quale ha posato per la prima volta nella versione mamma.

Matilde Brandi, 51 anni, manca dalla tv da molto tempo, scelta dettata proprio dal desiderio di dedicarsi a tempo pieno alle sue figlie: “Avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro (…) L’arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme”, ha spiegato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia d’amore con il compagno lunga 16 anni

La ballerina, tra le assolute protagoniste della tv degli anni Novanta grazie a programmi come ‘Domenica In’ e ‘Scommettiamo che?’, solo per citarne alcuni, è legata al compagno Marco Costantini dal 2004: “Non siamo ancora sposati e questo genera da sempre molta cuorisità, ma non siamo mai stati proiettati verso questo passo”, ha confidato Matilde Brandi che, in passato, ebbe una relazione con Paolo Calissano di cui non conserva un piacevole ricordo. “La fine di quella relazione, per certi versi, fu un vero e proprio trauma e certe lesioni, dopo anni, fortunatamente vengono cancellate”, ha ricordato Brandi: “Ci siamo rivisti dopo tanto tempo al matrimonio di Stefania Orlando. L’ho trovato felice e sereno”.

Gallery