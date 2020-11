Matilde Brandi, in crisi col compagno, dichiara: "Le mie figlie resteranno con me"

"Mi dice poche volte ti amo". Così Matilde Brandi durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip aveva lasciato intendere che c'erano alcuni problemi nel rapporto col marito Marco Costantini, da cui ha avuto le figlie Aurora e Sofia. Tensioni che si sono moltiplicate al ritorno a casa, a quanto pare, visto che la ballerina parla oggi di una vera e propria crisi.

Le cose sembrano non riuscire a tornare a posto. "Non c’è una quadra - dice nell'ultima intervista rilasciata - C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me".

Brandi e il Marco non si sono mai sposati. "Non abbiamo pensato che fosse necessario - spiega oggi - In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto".