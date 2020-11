Matilde Brandi sconvolta: minacce agghiaccianti alle figlie

Matilde Brandi è crollata domenica sera a 'Live - Non è la d'Urso'. La showgirl è scoppiata in lacrime dopo un confronto con Franceska Pepe, ma a turbarla non è stato l'acceso botta e risposta con l'ex coinquilina. A spiegare il vero motivo di quella reazione è lei stessa su Instagram, dopo una notte insonne.

Matilde Brandi terrorizzata per un messaggio ricevuto

La showgirl rompe il silenzio su Instagram: "In molti ieri sera mi avete seguito da Barbara d'Urso per un confronto con Franceska Pepe, durante il quale le mie parole sono state sostituite dalle lacrime. Il senso delle mie lacrime era molto più profondo, non piangevo per le accuse rivoltemi da Franceska (tutte inventate, ci sono i testimoni), piangevo perché terrorizzata e spaventata per un commento ricevuto sotto un mio post, qualche ora prima di entrare in trasmissione. È importante pesare le parole. Accetto le critiche e i giudizi, ma non sono ammissibili commenti di questo genere ed accuse gratuite alla persona".

Minacce contro Matilde Brandi e le figlie

Tra le storie Instagram, Matilde Brandi pubblica il commento dell'hater, dal contenuto raccapricciante. "Sei una falsa di me*** - si legge - Prima amore e cicci nei confronti di Dayane, poi nomini Elisabetta che non ti ha dato nulla in quella casa e tutt'ora prende per il c*** tutti. Tu sei una povera burina coattona che non valorizza chi ti è stata vicina li dentro, vergognate. Spero che Dayane ti sputi in faccia quando saprà la verità, che tu dedichi video della latrina Gregoraci. Se ti vedo a Roma ti giuro ti uccido le tue figlie con l'acido muriatico. Stai attenta ti avverto, perché so dove vivi. Ricordati guardati dietro le spalle insieme a Zelletta. Tu sei na battona di 2 soldi, quelle gemelle da stuprare".

Matilde Brandi: "Sono sconvolta, partita la denuncia"

Minacce agghiaccianti per cui Matilde Brandi è sotto shock e furiosa: "Ora capite perché sono sconvolta? - spiega ancora - Tutto ha un limite. Dopo aver riflettuto per tutta la notte dico basta. Questo gioco dei social sta diventando letale. Non si tratta di criticare o provocare, sono delle vere minacce che intimoriscono e spaventano qualsiasi madre e qualsiasi donna. Oggi è partita la denuncia. Vergogna".