Matilde Brandi con il nuovo misterioso fidanzato: la prima foto di coppia

Matilde Brandi si è fidanzata. Dopo la burrascosa fine della relazione con Marco Costantini, il cuore della ballerina romana è tornato a battere di nuovo per un uomo che per la prima volta è comparso con lei in una romantica foto pubblicata nelle storie Instagram. Ma la curiosità dei follower sull'identità del compagno della 53enne, al momento, resta frenata dalla scelta di non svelare il suo volto, nascosto da un grande cuore rosso che lascia intendere il legame della coppia. Sottofondo dell'immagine è il brano di Ultimo Rondini al guinzaglio che risuona come dedica d'amore per il misterioso fidanzato.

La fine del matrimonio di Matilde Brandi

Accanto all'uomo che per ora resta nascosto nel volto e nell'identità, Matilde Brandi è tornata a sorridere. Risale agli inizi del 2021, infatti, la fine della lunga relazione con il commercialista padre delle sue figlie Aurora e Sofia, costata tanta sofferenza. Allora la ballerina era reduce dall'esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip e annunciò la fine del rapporto che durava da circa 17 anni, seguito dal dettaglio secondo cui lui avrebbe stretto una relazione con un'altra donna già mentre lei era nella Casa di Cinecittà. Da quel momento è passato del tempo e adesso fortunatamente i rapporti con l'ex sono stati ricuciti. "E' un papà meraviglioso" ha confidato di recente Matilde: "Le responsabilità sono di entrambi, anche io ho fatto i miei errori. Ho attraversato il dolore. Il tempo guarisce le ferite".