Matilde Brandi racconta la separazione: "Non me l'aspettavo, è stato doloroso"

"Il tempo guarisce le ferite": questo il commento con cui Matilde Brandi ha aperto il capitolo delicato della fine della relazione con il compagno Marco Costantini durante l'intervista a Oggi è un altro giorno. Durante la puntata in onda giovedì 7 aprile, la ballerina romana, 53 anni, si è raccontata a 360 gradi insieme a Serena Bortone che, dopo aver ripercorso i momenti salienti di una carriera ricca di successi, ha anche aperto l'argomento amore e quindi la situazione sentimentale della showgirl.

La fine della relazione tra Matilde Brandi e il commercialista, padre delle sue figlie Aurora e Sofia, risale agli inizi del 2021. Reduce dall'esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip, allora la showgirl aveva annunciato la fine del rapporto che durava da circa 17 anni, aggiungendo poi il dettaglio secondo cui lui avrebbe stretto una relazione con un'altra donna già mentre lei era nella Casa di Cinecittà. Da quel momento è passato del tempo e fortunatamente adesso i rapporti con l'ex sono stati ricuciti.

"E' un papà meraviglioso" ha confidato Matilde, ammettendo anche come la rottura sia arrivata inaspettata: "Non me l'aspettavo, ma va bene... Le resposnabilità sono di entrambi, anche io ho fatto i miei errori. Ho attraversato il dolore" sono state le sue parole, seguite dal commento sulle sue amiche e le figlie, persone fondamentali per superare il momento doloroso che è stato la separazione.