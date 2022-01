Matilde, figlia di Benedetta Parodi, entra nel mondo dello spettacolo: "Voglio fare la rockstar"

No al pallone da calcio e alle ricette di cucina, Matilde Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, da quando è piccola sa cosa vuole fare da grande: la cantante. Non ha avuto neanche bisogno di dirlo espressamente ai genitori, loro lo hanno sempre saputo e così la stanno aiutando a raggiungere il suo obiettivo. "Credono molto in me e, a volte, quando non lo faccio io, mi spingono a loro a farlo" confessa Matilde al settimanale Chi. Caressa è al primo anno del Cpm, un'università di musica e canto, quando lo ha detto a Benedetta e Fabio loro non hanno storto la bocca, ma l'hanno supportata.

Matilde e l'infanzia con due genitori vip

La sua infanzia è stata molto bella "giocavo molto con mia sorella Eleonora, che è anche la mia migliore amica. Sono fortunata ad avere due genitori stupendi che mi amano tantissimo. Quando sei piccola, mentre cerchi di formarti la tua identità, essere figlia di può risultare difficile, possono darti fastidio i pregiudizi. Crescendo è una cosa che invece impari ad accettare e apprezzare, perché vieni riconosciuta figlia di due belle persone".

Per Matilde era strano comprendere perché degli estranei volessero delle foto con sua madre, crescendo però ha iniziato a pensare che presto le avrebbero chieste a loro due insieme, quando diventerà una "rockstar".

Matilde è molto schietta e alla domanda "se ci sono più vantaggi o svantaggi a essere figlia di una persona famosa" risponde "assolutamente vantaggi, sono abituata a questo mondo avendolo visto sempre da vicino granzie ai miei genitori. Se e quando diventerà una cantate famosa, ne conoscerò già le logiche. NOn ci sono svaltaggi, ora so chi è Matilde oltre ad essere la figlia di Benedetta Prodi e Fabio Caressa".

"Mamma, papà voglio fare la rockstar"

Nell'intervista di Chi la futura rockstar parla benissimo dei suoi genitori e dalle sue parole si capisce la stima che prova per i due è molta: sua madre la definisce "la sua persona preferita". Tornando alla musica Matilde spiega che da sempre le piace cantare e scrivere i testi "nelle note del mio telefono. Ho 700 mila note e 800 memo vocali. Scrivo quello che vivo. Lo trovo liberatorio. Ho anche un diario segreto e poi amo leggere. Scrivere unisce la mia passione per la letteratura e la musica, i miei due grandi amori".

Chi vuole diventare una rockstar non può dimenticarsi del look e infatti Matilde si ispira a Emma Chamberlain (youtuber) e Olivia Rodrigo (cantautrice e attrice). Caressa sta lavorando al suo primo album, ancora non ha pubblicato niente perché prima voleva capire chi fosse come artista e quale fosse il suo genere "Adesso dobbiamo cercare le canzoni giuste, pii uscirà qualcosa, ma per ora non posso dire altro"