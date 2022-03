Matilde Gioli: "Ho tradito e ho paura". Poi parla del desiderio di diventare madre

L'attrice di Doc, Matilde Gioli, ha parlato del suo passato e del suo futuro in un'intervista a Oggi. Gioli ha svelato di aver tradito in passato e di avere molta paura che questo possa succedere a lei. "Stavo con una persona da un bel po', apparentemente tutto bene. Poi, per un film che stavo girando, mi spedirono in un maneggio a prendere lezioni. Era la prima volta, mai fatto equitazione in vita mia".

"Persi la testa per lui, per gli animali, per tutto", ha raccontato. Lei non lo disse mai al compagno, fu lui a socprirlo dal telefono. "Dopo quella storia sono rimasta sola a lungo. Ho seguito una terapia, mi serviva aiuto per accedere agli ancoli bui, alla mia rabbia nascosta, ai sensi di colpa che non rivelo a nessuno".

L'amore per Alessandro e il desiderio di avere dei figli

Adesso è felicemente innamorata di Alessandro Marcucci, "il grande amore della mia vita. Ho avuto altre storie, ma lui è l'unico con cui mi sento pronta a fare un figlio, anche subito, anche domani. È il mio migliore amico, la mia guida, mi fa ridere da pazzi, adoro l'odore della sua pelle". Il pensiero del tradimento però è sempre con lei e infatti ha paura che Alessandro possa tradirla, anche se si amano lei ha questa paura perché è stata lei stessa una traditrice.

Il ricordo del padre

"Mio padre se n'è andato dieci anni da, non riesco a non pensare a lui come l'uomo che mi ha amato di più. Anzi, che sapeva amare di più: sua moglie, i suoi figli, gli amici", racconta Matilde. Il padre è morto a 55 anni per un tumore e di lui ricorda i piccoli dettagli della quotidianità, il rumore delle chiavi nella toppa del portone, "lui che gridava Ciao amori e che faceva il giro di casa per abbracciarci tutti, Il profumo". "Mi manca molto, mi mancano le nostre passeggiate in montagna da soli, i suoi incoraggiamenti. Vorrei raccontagli cosa sono diventata, chi sono oggi. Dirgli che sono innamorata".