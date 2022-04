Matilde Gioli, prove da mamma?

"Silvia e Martino". Matilde Gioli condivide su Instagram uno scatto dal set di Bla bla baby, il nuovo film di Fausto Brizzi, al cinema dal 7 aprile, in cui è protagonista insieme ad Alessandro Preziosi e altri attori fra cui anche Maria Di Biase, Cristiano Caccamo e Nicolas Vaporidis. L'attrice veste i panni di Silvia, appunto, mamma di Martino, con lei nella foto pubblicata.

Radiosa, sembra perfettamente a suo agio nel ruolo della mamma, 'mestiere' che presto potrebbe iniziare a svolgere anche nella vita reale e non solo davanti alla macchina da presa. Ultimamente, infatti, Matilde Gioli non ha nascosto il suo desiderio di maternità, arrivato insieme a un nuovo amore. Legata da diversi mesi ad Alessandro Marcucci, istruttore di equitazione, l'attrice ha fatto sapere: "Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto".

La star di Doc si è trasferita a Roma per vivere con il compagno e il progetto di costruire insieme una famiglia è a breve termine, nonostante non stiano insieme da molto tempo. Quanto basta a entrambi per capire di aver incontrato l'anima gemella. I due si sono incontrati a Roma lo scorso autunno, durante una pausa dalle riprese dell'amato medical di Rai1: "Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google 'Passeggiate a cavallo Roma' e ho trovato il numero di telefono di Alessandro - ha raccontato Matilde Gioli in un'intervista - Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. E' un po' quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c'era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi".

