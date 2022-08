Colpo di scena a 'Matrimonio a prima vista': una coppia tenta l'accordo, pubblicati gli audio segreti

"Rivelazioni shock a telecamere spente": così il canale ufficiale di Matrimonio a prima vista Italia descrive il video che diffonde il dialogo di una coppia protagonista della nona edizione in onda in streaming su Discovery+, Lucas e Carolina. Al centro della conversazione registrata quando i due pensavano di avere i microfoni spenti c'è quello che pare proprio il tentativo di un accordo per sfruttare la visibilità data dalla trasmissione.

Nel loro percorso televisivo il curatore d'arte e la barista hanno deciso di iniziare a convivere a casa di lui. Ed è stato proprio lì che la coppia, pensando di non essere ascoltata, ha avviato una conversazione che non è sfuggita agli autori.

Matrimonio a prima vista, gli audio segreti di Lucas e Carolina

"Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…" ha detto Carolina ignara che le sue parole erano registrate: "Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st…nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare". La replica di Lucas: "Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più st….za.” E ti ho detto: “Guarda, ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto: “Anche io ho una situazione…”. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig..o o brutto, non me ne frega un ca…o!".

La conversazione si interrompe con la domanda di un'autrice: "Ragazzi, che stavate bisbigliando?". Un interrogativo che fa il paio con la voce fuori campo all'inizio del video che preannuncia come tali audio siano "qualcosa che cambierà inevitabilmente il loro percorso".

Di seguito il video pubblicato su Youtube

Chi sono Paolo e Carolina di Matrimonio a prima vista

Paolo Lucas, curatore d'arte, viene da Castiglione delle Stiviere. Dopo aver studiato storia dell'arte a Roma e

gemmologia a Gerusalemme, adesso lavora come curatore d'arte. La mamma è Argentina e il padre era italiano. Ha una sorella maggiore. Appassionato di arte, di musica e di sport. Ritiene di essere buono e di avere un forte senso di giustizia.

Carolina è una barista e viene da Verona. Ha lasciato l’università per motivi personali. Le piace moltissimo stare a contatto con la gente. Seconda di tre figli, adora i suoi fratelli maschi e ha grandissima stima di sua mamma. Molto sportiva, gioca a pallavolo, pratica crossfit e wakeboard. Si definisce gelosa, lunatica e pazzerella.