Matrimonio A Prima Vista, è nata la figlia di Martina e Francesco: la foto dall'ospedale

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono diventati genitori. La coppia nata nella sesta edizione del programma Matrimonio A Prima Vista, ha condiviso la gioia più grande sui social, con una foto che li ritrae in ospedale con la figlia appena nata, Aurora. "3440grammi di amore puro. Ti stavamo aspettando tanto, e ora che sei qui, non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondo....9 mesi e sei uguale a tuo padre", si legge a corredo dell'immagine che mostra tutta la famiglia al completo. "Benvenuta Aurora, bella di papà. Sembra un sogno dal quale non vorrei mai svegliarmi", le parole scritte dal neopapà.

I due protagonisti di Matrimonio A Prima Vista, l'esperimento televisivo che porta due single a sposarsi senza aver conosciuto il proprio partner, sono la prima coppia ad aver proseguito la storia d'amore quando le telecamere del programma si sono spente partecipazione al programma. Si sono poi sposati una seconda volta, invitando anche Santa, Salvo e Fabio, co-protagonisti di Matrimonio A Prima Vista. Lo scorso ottobre avevano annunciato la dolce attesa e oggi l'annuncio della nascita del frutto del loro amore.