Matrimonio a Prima Vista: fiocco rosa per Martina Pedialetti e Francesco Muzzi

Fiocco rosa per Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. I due protagonisti di Matrimonio a prima vista, l’ esperimento sociale che porta due single a sposarsi senza aver conosciuto il proprio partner, avevano annunciato lo scorso 17 ottobre di essere in dolce attesa.

L’annuncio più bello della coppia, sposatasi al buio durante la terza edizione del reality targato Real Time, era stato dato su Instagram. Proprio ieri, sempre sui social, i due romani hanno annunciato il sesso del bebè in arrivo.

Il gender reveal party

Martina e Francesco hanno organizzato un gender reveal party, la festa con amici e parenti, tipicamente americana per sapere se la cicogna porterà un bambino o una bambina. La coppia ha messo a punto una piccola cerimonia con i loro cari. Prelibatezze, allestimenti a tema, e palloncini azzurri e rosa a profusione.

I due protagonisti di Matrimonio a Prima vista hanno condiviso un video del momento più atteso, in cui viene reso noto il sesso del nascituro. Il futuro papà Francesco, di professione tassista, per l’occasione ha aperto una bomboletta spray con all’interno il colore del futuro fiocco nascita. Una pioggia di rosa ha colpito gli invitati. Eh sì, la coppia aspetta proprio una bambina.

La felicità per Martina e Francesco è stata incontenibile, i due non sono riusciti a trattenere le lacrime per poi sciogliersi in un tenero abbraccio. La Pedaletti ha condiviso un video dell’emozionante giornata, scrivendo a corredo: "Una gioia che a parole non si può spiegare...un emozione fortissima....tutte le persone care con noi,io e te una giornata indimenticabile...il mio cuore esplode di felicità......notare i cori da stadio”.

Dal programma alla realtà

Francesco e Martina a portare sono gli unici partecipanti del reality ad essere ancora insieme, ma soprattuto ad aver esteso la loro famiglia. I due dopo essere stati messi insieme dagli esperti del programma ed essersi sposati al buio hanno deciso di non divorziare. Muzzi e la Pedaletti sono rimasti a vivere insieme scegliendo di sposarsi una seconda volta, questa volta alle loro condizioni. Un anno dopo Matrimonio a prima vista, il 18 settembre scorso, la coppia è convolata a nozze (di nuovo) sul mare, in una cerimonia all'aperto carica di emozione. Il legame della coppia è più forte che mai, tanto che dopo il matrimonio alla seconda hanno deciso anche di compiere questo ulteriore passo.