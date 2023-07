Annalisa sposa, l'arrivo di Maria De Filippi con Rudy Zerbi e lo scambio degli anelli, le foto esclusive

Trapelano i primi scatti rubati dal blindatissimo matrimonio di Annalisa. La 37enne ligure, infatti, ha sposato il suo fidanzato Francesco Muglia, di 43 anni e vice presidente marketing di Costa Crociere, il 29 giugno ad Assisi in una cerimonia in gran segreto con pochissimi invitati. Finora non era spuntata nessuna immagine delle nozze dei due, se non la foto dell'abito da sposa, firmato Dolce&Gabbana, pubblicata dalla stessa cantante sul suo profilo Instagram. I paparazzi, però, ne sanno una più del diavolo così come gli esperti di gossip e proprio in questi istanti sono arrivate le prime foto, pubblicate da Amedeo Venza nelle sue stories Instagram, del "sì" tra Annalisa e Francesco ma anche quelle degli ospiti vip presenti alla cerimonia religiosa.

Tra questi non poteva mancare Maria De Filippi, conduttrice del talent show che ha lanciato Annalisa nel mondo della musica e il suo coach di canto Rudy Zerbi che sono arrivati insieme alla cerimonia in Umbria. Maria con un tailleur giallo canarino con tanto di occhiali da sole abbinati e un top di raso color panna, Rudy, con un outfit più semplice, ha indossato una camicia blu scuro.

Tra le foto pubblicate c'è anche quella del momento del sì tra Annalisa e Francesco con lo scambio degli anelli dove la cantante sembra emozionatissima.