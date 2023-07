Matrimonio Annalisa, le foto esclusive della festa e degli invitati vip

Sposa in chiesa e in spiaggia. Tutto top secret. Annalisa ha detto 'sì' al compagno, il manager Francesco Muglia - a cui è legata da due anni - il 29 giugno nella Basilica di San Francesco ad Assisi, davanti ai familiari più stretti e pochi altri amici intimi, e due giorni dopo nella sua Liguria, precisamente nel borgo di Tellaro, sulla spiaggia. Una cerimonia civile davanti al mare, poi la festa in uno dei più noti beach club della zona.

Abito bianco e corto per la cantante, in blu (ma senza cravatta) il marito, entrambi a piedi nudi. Duecento gli ospiti, tra cui molti volti noti: Maria De Filippi - in talleur giallo con pantalone e sneaker - Rudy Zerbi, Fabio Rovazzi con la fidanzata, il produttore musicale d.whale insieme alla compagna, l'influencer Veronica Ferraro, e la collega Alessandra Amoroso.

Le foto, pubblicate su Chi, raccontano una giornata stupenda, con gli sposi felici di condividere la gioia del loro amore e di un passo così importante. E non poteva mancare l'esibizione di Annalisa, che durante la serata ha cantato accompagnata alla tastiera proprio dal marito.

Le foto pubblicate da Chi