Matrimonio Bernardeschi, Sarah Nile (che baciò la sposa): "Troppe volte ho taciuto". E pubblica gli sms con Veronica

Impossibile non far caso alla mancanza di Sarah Nile ieri al matrimonio di Veronica Ciardi, 36 anni, e Federico Bernardeschi, 27. Impossibile perché Sarah è stata una grande amica, ed anche qualcosa di più, della neo sposa, con cui condivise l'esperienza al Grande Fratello 16 e un bacio scoccato di fronte alle telecamere. A chi le domanda come mai non fosse presente ieri al duomo di Carrara, dove si è celebrato il rito religioso tra l'influencer e il calciatore della Nazionale, l'ex gieffina risponde con un lungo, rabbioso messaggio di sfogo. E, per chiarire ulteriormente la sua posizione, pubblica anche alcuni sms che si è scambiata con l'ex amica.

"Troppe volte ho taciuto"

"In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per cui oggi non partecipo al matrimonio di Veronica - si legge tra le Instagram Stories - Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento il bisogno di mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, ho abbozzato nel rispetto di chi mi ha seguita e amata. In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno in parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere e di pensare completamente opposti".

Sarah lascia intendere di aver collezionato molte delusioni nel rapporto con Ciardi, tanto da aver deciso di mettere un punto al legame e di godersi la maternità del piccolo Noah, nato quest'anno ad aprile, e il matrimonio col compagno, l'imprenditore Pierluigi Montuoro, sposato nel 2017. "Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato. Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e molto altro, metto un punto e mi fermo qui". Tutto sarebbe da ricondurre alla "mancanza di apertura mentale" della famiglia degli sposi.

L'ultimo messaggio a Veronica: "Io sono luce, tu tenebre e bugie"

Non solo. A chiarimento dei concetti sopra, la 35enne napoletana decide di condividere pubblicamente l'ultimo messaggio inviato su Whatsapp a Veronica. Lo screenshot - relativo probabilmente al momento in cui la donna non l'ha invitata al matrimonio - si legge: "Questa volta non andrò via in silenzio. Non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. stavolta è diverso, è per sempre. non ti ho mai capita e resterai un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo delusa. Non mi hai voluta lì con te. io sono trasparente e luce, tu tenebre e bugie. ti chiedo si scomparire dalla mia vita, perché sei dolore gratuito". Presente invece alla cerimonia Maicol Berti, ex concorrente nella loro edizione del Gf e amico di Veronica.