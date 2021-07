Matrimonio Bernardeschi, Veronica Ciardi disse no alla proposta: il retroscena

Spunta un retroscena sul chiacchieratissimo matrimonio di Federico Bernardeschi, il calciatore che ha segnato uno dei rigori decisivi nella vittoria dell'Italia agli Europei di calcio. Solo oggi infatti si viene a sapere che già in passato lo sportivo ha chiesto la mano alla moglie Veronica Ciardi, ma questa ha rifiutato. A raccontare il retroscena è proprio l'ex concorrente del Grande Fratello nell'ultima intervista rilasciata sul tema al settimanale Chi.

Quando Veronica disse no

Com'è noto, le nozze tra Bernardeschi e Ciardi si sono celebrate un paio di settimane fa nel duomo di Carrara, alla presenza delle due figliolette della coppia, Deva, due anni, e Leva, pochi mesi. Ebbene, quel "sì", secondo le intenzioni del centrocampista, si sarebbe potuto pronunciare prima del quattordici luglio, peccato che la compagna non fosse d'accordo.

Alla prima proposta di matrimonio, Veronica disse no. "La solita paura mi ha fatto dire un ‘sì’, che però era un ‘ni’, che poi è diventati ‘no’. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… Dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati". La crisi è durata qualche mese. Un periodo di tempo in cui la coppia non ha smesso però di frequentarsi, nel tentativo di ricucire una love story che le difficoltà hanno reso ancora più solida.

La rivelazione sul terzo figlio in arrivo

Oggi che la tempesta è passata, infatti, i due sono pronti a mettere al mondo anche un terzo figlio. Sempre riservatissimi circa il privato, hanno annunciato solamente sull'altare di avere una seconda bimba, Leva, nata qualche mese fa e battezzata proprio in occasione del matrimonio di mamma e papà. Ora è tempo di un'altra cicogna. "La famiglia si allargherà ancora", hanno confidato infatti nell'intervista, lasciando intendere lavori in corso...

Com'è cominciata la storia d'amore

Inseparabili dal 2016, Veronica e Federico si sono incontrati nell'estate di cinque anni fa. Galeotto un amico in comune. Set, Formentera: lui andò a rapirla col gommone e da allora non si sono più lasciati. "Venivamo entrambi da due storie tossiche. Ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello".