Matrimonio Federico Bernardeschi: il calciatore ritarda e la moglie se ne va

E' l'attesa stessa del piacere essa stessa piacere, recita la massima. Ma non quando sei sul sagrato della chiesa ad attendere il tuo futuro marito all'altare. Dopo aver lungamente aspettato Federico Bernardeschi, calciatore reduce dalla vittoria della Nazionale agli Europei, la promessa sposa Veronica Ciardi ha ben pensato di andarsi a fare un giro. E' l'imprevisto accaduto nel pomeriggio di oggi in occasione delle nozze tra il campione azzurro e la ex concorrente del Grande Fratello, che si sono celebrate al Duomo di Carrara, intorno alle 17.40. E non alle 17.00, come da copione.

Tre quarti d'ora di ritardo, quelli accumulati da Bernardeschi. Ben documentati dalla regia dell'Estate in Diretta, trasmissione di Rai Uno chiamato a seguire in esclusiva la cerimonia. La sposa è arrivata in chiesa prima della sposo, su un'auto d'epoca e contro ogni lezione di galateo. Notando però che Federico non c'era, se ne è andata. "Sono felicissima e emozionatissima", ha detto ai giornalisti. Poi, di bianco vestita, ha voltato le spalle in attesa dell'arrivo della sua dolce metà.

Ed eccolo, finalmente, Bernardeschi, 27 anni. Dal campo di Wembley all'altare, in abito grigio chiaro e capelli platinati. Altrettanto radiosa la dolce Veronica, 36, agghindata in abito bianco, lungo strascico, velo e cerchietto argentato a dare luce all'acconciatura.

Chi è Veronica Ciardi, l'amore con Federico e la figlia Deva

I due facevano coppia dal 2016. E chissà, magari presto un altro bebe in arrivo dopo Deva, nata due anni fa. Se Federico non ha bisogno di presentazioni dopo le performance agli Europei, meno conosciuta al grande pubblico Veronica. Classe 1985, influencer, divenne famosa nel 2016 quando partecipò al Grande Fratello legando, in particolare, con l'allora vincitore Mauro Marin. Impossibile poi dimenticare il bacio scattato con Sarah Nile, che nella Casa divenne sua grande amica (e qualcosa di più). Poi qualche comparsata in tv, l'attività social, dove conta 120mila follower, e cinque anni fa l'incontro con lo sportivo. Oggi il sì.

Il papà di Bernardeschi: "Gli ho detto di avere pazienza"

A spiccare subito dopo il rito è il commento di papà Bernardeschi. Cosa ha detto al figlio in questo giorno così importante? "Gli ho fatto i complimenti e gli ho dato un grosso abbraccio". E prima del matrimonio? "Di aver tanta pazienza". La stessa che ha avuto la bella Veronica.

