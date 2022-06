Britney Spears si è sposata: alle nozze una carrozza di Cenerentola e l'arresto dell'ex marito

Non poteva che essere un matrimonio indimenticabile quello di Britney Spears. L'emozione, la preparazione, gli abiti (firmati Versace) e la scelta di una carrozza bianca con cavallo (proprio come quella di Cenerentola), tutto come programmato, tutto sembrava andare per il meglio fin quando Jason Alexander, il suo ex marito, non ha deciso di trasformare la favola in una quasi tragedia.

Il sabotaggio delle nozze e l'arresto dell'ex marito

L'uomo ha documentato tutto dal vivo, facendo una diretta su Instagram, in cui camminava per minuti e minuti affermando di voler rovinare il matrimonio alla ex moglie. Tra le varie dichiarazioni di Alexander anche le frasi "Britney Spears mi ha invitato qui'' e "Lei è la mia prima moglie, la mia unica moglie e io sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio, perché qui non c'è nessuno tranne Sam, dove è la famiglia?". Alexander, 40 anni, sposò la pop star a Las Vegas nel 2004 ma la loro unione durò solo 55 ore. Una foto condivisa da TMZ mostra Alexander a terra mentre è trattenuto dalla sicurezza. Lo sceriffo della contea di Ventura, Cameron Henderson, ha detto che gli agenti hanno risposto a una chiamata per violazione di domicilio dopo le 14 di giovedì e ha detto che Alexander è stato arrestato sul luogo della cerimonia, nel video in diretta infatti si vede proprio il gazebo nel quale la coppia ha poi festeggiato. Henderson ha inoltre fatto sapere che Alexander è stato arrestato dopo che gli agenti hanno verificato che aveva un’altra diffida con divieto di avvicinamento in un'altra contea.

"Alexander è stato fermato, ammanettato e arrestato per la sua disgustosa condotta criminale", ha scritto l'avvocato della Spears, Mathew Rosengart, in una dichiarazione a Usa Today, aggiungendo che ringrazia "il dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura per il loro buon e tempestivo lavoro". Spears, riporta il sito Tmz, era molto arrabbiata, ma per fortuna tutto è andato per il meglio e lei e il suo Sam Asghari hanno potuto dire "sì".

Que pinche miedo ! El de ex amigo de Britney Spears con el que estuvo casada unas horas acaba de entrar a su casa y al lugar de la boda , la seguridad ya lo saco a la fuerza ??? . Cabe recalcar que este hombre ya lleva varios días acosando a Brit



pic.twitter.com/SlknBhogbK — Fer?(Taylor’s Version) ? (@FerBlackout1) June 9, 2022

Il primo marito (matrimonio di 55 ore), di Britney Spears, ha fatto irruzione al matrimonio con Sam con l'intento di rovinarlo (così dice nella diretta ig), è stato arrestato.

Quando questo mondo deciderà di lasciarla in pace? pic.twitter.com/9EFV5eFN7F — ?? ???, ?? ??????#???????? (@vivosurealtime) June 10, 2022

Il matrimonio con la carrozza e i cavalli

Britney, 40, e Sam, 28, si sono sposati a Los Angeles con una cerimonia intima, pochi amici e nessun parente di Britney. Il loro amore è nato nel 2017 e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia ha dovuto affrontare momenti molto complessi come la battaglia legale di Britney e solo poche settimane fa la notizia della perdita del loro bambino.

Da alcune foto condivise sui social di fan di Britney si può vedere che la pop star per le sue nozze aveva scelto di avere una enorme carrozza bianca e un maestoso cavallo, anche questo bianco. La festa si è svolta sotto una maxi struttura dal colore lilla. Tra gli ospiti non poteva mancare ovviamente Donatella Versace, che ha realizzato gli abiti di Britney, e poi Selena Gomez, Paris Hilton, Madonna, Drew Barrymore, Maria Menounos e Carter Reum.