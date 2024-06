Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la data, gli invitati e gli abiti

Manca solo un giorno al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il giorno tanto atteso, domeniza 30 giugno 2024, è finalmente arrivato: erano anni che i due, fidanzati dal 2017 grazie al Grande Fratello Vip, parlavano delle nozze ma non riuscivano mai a organizzare. Adesso però i due sono pronti a dirsi "sì" di fronte ad amici, parenti e ovviamente non potranno mancare i loro cagnolini Jack Russell, Ercole e Aspirina. Le nozze si svolgeranno in Toscana e infatti Cecilia e Ignazio, venerdì pomeriggio, hanno lasciato Milano per recarsi a Firenze.

Cecilia Rodriguez, presto sposa, rivela cosa pensano i suoi genitori di Ignazio Moser

Il luogo scelto da Ignazio e Cecilia per il matrimonio

Il matrimonio si svolgerà il 30 giugno nella bellissima Villa Medicea “La Ferdinanda” tra i colli e i vigneti del Montalbano, a Prato. A officiare il rito un amico in comune di cui però non è noto il nome. Il 29 sera ci sarà il pre party per gli amici più intimi. Li attende un fine settimana da sogno in cui saranno coccolati da chi gli vuole bene. La Toscana non e stata scelta a caso: "Abbiamo optato per un borgo in collina, a venti minuti da Firenze... La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell'Argentina, rappresenta l'unione dei nostri due mondi", aveva svelato Rodriguez al settimanale Chi.

Belen Rodriguez è la damigella d'onore mentre i suoi figli, Santiago e Luna, dovrebbero portare le fedi. I testimoni saranno per Moser i suoi fratelli, per Cecilia Jeremias e il suo migliore amico. "Volevamo festeggiare in un solo giorno, alla fine abbiamo deciso di dividere un po' tutto. Il giorno prima facciamo solo con le nostre famiglie, anche perché la sua famiglia è più riservata, così gli facciamo vivere tutto meglio. Il giorno dopo ci sposeremo con i nostri amici, ci sono circa 200 invitati", aveva dichiarato alcuni mesi fa Cecilia a Verissimo.

La scelta delle partecipazioni

Dalla scelta delle partecipazioni, Cecilia ha ricondiviso la storia di un'invitata, scopriamo che sono molto sobrie e di colore avorio. Si tratta di una busta in pergamena con chiusura in ceralacca rossa. Non è difficile immaginare, dunque, che tutto il matrimonio rispecchierà questi colori tenui sia nei fiori che nell'allestimento dei tavoli.

Gli abiti degli sposi

E mentre il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato cresce sempre più la curiosità sugli abiti scelti da Cecilia e Ignazio. La sorella di Belen ha scelto Atelier Emé, il brand leader nel settore bridal ed è anche la stessa casa di moda scelta da Diletta Leotta per i suoi abiti. Grazie alle storie Instagram scopriamo anche che Cecilia avrà una borsetta firmata Daniele Amato. Nulla invece si sa sull'abito di Moser.

Gli invitati

Nel borgo pratese di Artimino, sono attesi circa 200 invitati: saranno molti i presenti vip tra cui anche Andrea Damante e Giulia De Lellis. Con ogni probabilità non vedremo tra gli ospiti né Stefano De Martino né Antonino Spinalbese. Per ovvi motivi.

La foto il giorno prima delle nozze