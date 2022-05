Le splendide foto del matrimonio di Cesara Buonamici, sposa a 65 anni

Un matrimonio celebrato nel massimo riserbo, com è nello stile della conduttrice. Stiamo parlando delle nozze di Cesara Buonamici, 65 anni, che oggi ha sposato lo storico compagno di vita Joshua Kalman, 71, con cui va avanti da oltre vent'anni. A condividere le foto del grande giorno sono stati alcuni colleghi via social, in particolare Clemente Mimun, direttore del TG5, e Roberto Alessi, giornalista di costume.

Elegantissima, Cesara si è sposata in tailleur bianco e pendenti con perle alle orecchie. Al suo fianco il neo sposo, in completo scuro. Il rito civile si è svolto a Fiesole, paese d'origine della giornalista e storica anchorwoman del Tg. Un "sì" all'insegna della semplicità ma carico di gioia, come raccontano i bellissimi scatti che circolano per la rete.

"Non immaginavo che la notizia del mio matrimonio colpisse così tanto l’opinione pubblica", ha detto alcuni giorni fa Cesara, colpita dall'affetto ricevuto in un momento così speciale. "Io l’ho tenuta riservata, non volevo tanto rumore, ma le tante dimostrazioni di affetto mi hanno fatto davvero piacere", ha continuato.

Una storia d'amore, la loro, che va avanti dal dal 14 settembre 1997. Mai però i due, che non hanno figli, avevano deciso a sposarsi: "In questi lunghi anni - ha confidato ancora Buonamici - Ci abbiamo pensato più volte ma poi il matrimonio non si è mai celebrato. In fondo, non avevamo necessità, anche perché non avendo figli, non c’erano motivi reali. Qualche volta abbiamo pensato di organizzare il matrimonio presso l’ambasciata italiana in Israele, oppure durante qualche viaggio all’estero. E invece dopo tanto girovagare ci sposeremo a Fiesole, il mio paese natìo, dove ho le mie radici".

Le foto