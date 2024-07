Dybala e Oriana Sabatini sposi: assenti Morata e Alice Campello. Lei rompe il silenzio

È un'estate ricca di "matrimoni" quella dei vip. Dopo Diletta Leotta e Loris Karius, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Simona Ventura e Giovanni Terzi ora è il momento degli sportivi. Tre "sì" in un unico weekend (quello appena trascorso): Federico Chiesa ha sposato la modella 23enne Lucia Bramani, Paulo Dybala la cantante argentina Oriana Sabatini, mentre Francesco Bagnaia ha sposato Domizia Castagnini.

Il matrimonio di Dybala e Oriana Sabatini: i dettagli

L'attaccante della Roma e Oriana Sabatini - insieme dal 2019 - hanno celebrato le proprie nozze a Buenos Aires, nella tenuta di Dok Haras. Una cerimonia sulla quale i due neo-sposi sono riusciti a mantenere molti aspetti "segreti". Merito probabilmente anche di chi l'evento lo ha organizzato. Cioè l'imprenditrice argentina Claudia Villafañe, ex moglie di Diego Armando Maradona, che ha requisito i cellulari degli invitati durante la cerimonia per non correre il rischio di scatti non autorizzati. Ma le polemiche, si sa, non mancano mai. Cos'è accaduto?

La polemica con Morata e Alice Campello

Tra gli assenti al matrimonio di Dybala e Sabatini due nomi "pesanti". Alvaro Morata, fresco di annuncio al Milan, e la moglie dello spagnolo, Alice Campello. Un'utente ha commentato una foto pubblicata da lady Morata proprio di recente, in spiaggia con marito e figli. Lei, allora, ha deciso di replicare a tono: "Li amiamo, ma i nostri figli sono stati senza il loro papà per due mesi. Abbiamo avuto un furto a casa e sono ancora sconvolti, soprattutto di notte. Non ci sembrava il caso di lasciarli da soli proprio ora che è tornato loro padre dopo tanto tempo fuori". Quindi Campello ha scritto anche: "Da buoni amici che sono hanno perfettamente capito perché sanno che ci siamo sempre per loro e che gli vogliamo davvero tanto bene”. Così la modella di Mestre ha messo a tacere le malelingue (ricevendo, tra l'altro, quasi 2.000 'mi piace').