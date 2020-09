Elettra Lamborghini si sposa, ma la sorella le rovina clamorosamente le nozze (FOTO)

Il matrimonio di Elettra Lamborghini è stato rovinato dalla sorella Ginevra. Sotto l'egida di quell'adagio che vuole i "parenti serpenti", la giovane donna ha ben pensato di scoccare una bella frecciata contro la cantante 25enne e il neomarito Afrojack. Proprio nel giorno delle nozze, infatti, ha pubblicato un messaggio tra le Instagram Stories: "Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io", si legge, lasciando intendere di non esser stata invitata.

La polemica della sorella di Elettra Lamborghini

Ma come mai Ginevra non era al fianco della sorella? Il motivo non è noto, anche se già qualche giorno fa la ragazza - classe 1992 e di professione operativa nel team creativo dell'azienda di famiglia - aveva raccontato che non avrebbe presenziato. "Andrai al matrimonio di Elettra?", le aveva infatti chiesto un fan. Secca la risposta: "No". Presenti invece le altre due sorelle Flaminia e Lucrezia.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini

Il "sì" ieri 26 settembre nella incantevole cornice di Villa Balbiano a Como. Cento invitati, tutti rigorosamente "covid-free", dal momento che prima di avere accesso all'evento amici e parenti si sono sottoposti a tampone e per tutta la durata del rito hanno indossato la mascherina. Tre i cambi d'abito per la giovane sposa, per ora top secret: se ne conosce solo uno, ovver l'abito bianco a sirena di pizzo, romantico e sexy al tempo stesso. Una festa impeccabile, organizzata dal famosissimo wedding planner Enzo Miccio.

Chi è il marito di Elettra Lamborghini

Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamburghini che fondò la nota casa automobilistica, la cantante è legata da tempo Nick Van de Wall, in arte Afrojack, disk jockey, produttore discografico e remixer olandese, che nel 2007 ha fondato l'etichetta discografica Wall Recordings. La proposta di nozze è arrivata a Natale dell'anno scorso, con un anello da favola.

"E' la persona più dolce e adorabile che io abbia mai incontrato in vita mia - ha detto Elettra della sua dolce metà - e l'unico uomo che posso chiamare davvero UOMO tutti i giorni penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore grande, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. La gente dice 'quando trovi la persona giusta lo senti', e io lo sento fin dall'inizio, questo sarà per tutta la vita".

(Nelle foto in basso: Elettra Lamborghini e il marito al momento del sì; i festeggiamenti; Ginevra Lamborghini e il suo messaggio)