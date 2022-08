Matrimonio Federica Pellegrini: un video racconta il backstage del matrimonio

"Come ho preparato Federica Pellegrini per il suo matrimonio". A raccontarlo in un video su TikTok è Nicole Cavallo, giovane stilista che si è occupata di disegnare i due abiti che la campionessa di nuoto ha cambiato in occasione del suo grande giorno: prima un vestito principesco con scollo a barca, poi una tuta con scollo profondo sul seno e sulla schiena. La clip è stata pubblicata su TikTok ed è diventata presto virale.

Nelle immagini vediamo Federica emozionatissima prima dell'ingresso in chiesa, dove ad aspettarla c'è il futuro marito Matteo Giunta. Eccola mentre si lascia vestire da Nicole, con intorno le assistenti che rifiniscono negli ultimi dettagli il velo floreale. Poi, poco dopo, la nuotatrice scende le scale per svelare l'abito alle sue cinque damigelle, che scoppiano in lacrime come da rituale. A questo punto è il momento delle "prove di gestione dell'abito", ovvero: come far sì che arrivi candido ed integro in chiesa? Nicole dà indicazioni alle ragazze presenti. Tutto è poi andato per il meglio ed è stato parte integrante dell'evento organizzato nella sua interezza dal wedding planner Enzo Miccio.