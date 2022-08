Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: le foto del matrimonio dell’anno

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno pronunciato il fatidico “sì”. La campionessa di nuoto e il suo allenatore sono ufficialmente marito e moglie. Si corona così il loro amore, nato in sordina e tenuto lontano dal clamore mediatico fino all'estate scorsa.

La cerimonia religiosa si è tenuta nella Chiesa di San Zaccaria, vicino a Piazza San Marco a Venezia. Federica ha scelto di rispettare la tradizione: ha indossato un bellissimo abito bianco con velo. Matteo ha optato per un vestito blu, in rosa le cinque damigelle.

Molti i volti famosi presenti nella chiesa: tra questi il presidente del Coni Giovanni Malagò. A fare da testimone della 'Divina' il fratello Alessandro. Subito dopo la cerimonia i selezionatissimi 160 invitati al matrimonio dell’anno si sposteranno in una località top secret, forse il JW Marriot Venice Resort, un luogo meraviglioso nella piccola Isola delle Rose, sempre in laguna. Federica e Matteo trascorreranno la loro prima notte di nozze all'Hotel Danieli, lo stesso albergo scelto da Matteo Giunta per chiederle la mano.

La storia d'amore di Federica e Matteo

La coppia, prima di rendere ufficiale il loro legame, viveva tenendo ben separate la sfera privata da quella lavorativa. Federica Pellegrini ha raccontato di come essere usciti alla luce del sole gli abbia cambiato la vita: "Stiamo scoprendo un nuovo modo di vivere" ha dichiarato del futuro sposo la "divina". E ancora: "E' stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro". Un futuro che oggi è presente anche grazie alla decisione di sposarsi, definita come: "La più giusta che abbiamo preso".

"Noi eravamo già affiatati come allenatore e atleta ed è subentrato questo amore forte, ma la nostra era già una quotidianità condivisa, per me è stato tutto naturale", ha detto, invece di recente il futuro sposo conquistato dalla compagna che ha preso l'iniziativa: "Ho fatto io il primo passo e anche il secondo: il mio è stato un lavoro di fino, ci ho messo tanto a farlo smollare", ha ammesso lei. Però è stato poi lui, qualche mese fa a darle l'anello, al Danieli di Venezia: "Fortunatamente mi sposa, sposa questo povero ragazzo (beh, qualche video di ragazze che hanno detto di no me lo sono guardato, video dove lui è in ginocchio e lei se ne va)".