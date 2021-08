Matrimonio da favola per Federico Zampaglione: la serenata alla sposa sulle note di "Due Destini"

Matrimonio da favola per Federico Zampaglione, 53 anni. In queste ore il cantante e leader dei Tiromancino ha sposato l'attrice Giglia Marra, 39, dopo quattro anni d'amore. A raccontare la cerimonia e la festa seguente sono proprio i novelli sposini su Instagram, attraverso foto e video che raccontano tutta la gioia di un momento atteso a lungo a causa dello stop forzato alle nozze imposto dall'emergenza coronavirus.

Il racconto del matrimonio in Puglia (con serenata)

Il rito in Puglia, terra d'origine della sposa, e precisamente in una splendida masseria in provincia di Bari. Smoking nero per lo sposo e abito aderente e ricamato in pizzi per la sposa, che si è concessa un lugno scollo sulla schiena. Presente alle nozze Linda Zampaglione, la figlia avuta da Federico grazie alla precedente relazione con Claudia Gerini.

Alla sera prima del "sì", una serenaa d'eccezione: l'artista romano si è recato sotto casa dell'attrice per intonarle uno dei suoi brani più noti, ovvero Due Destini. Tantissime le persone accorse per assistere alla speciale esibizione.

I rapporti con la ex Claudia Gerini

Per entrambi si tratta di prime nozze. Zampaglione, infatti, è stato legato per undici anni a Gerini, da cui nel 2009 ha avuto l'unica figlia, ma i due non si sono mai sposati. La storia con Giglia è nata invece quattro anni fa: "Ci siamo incontrati a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza". Da allora Giglia è riuscita ad instaurare un ottimo rapporto anche con l'ex compagna di lui Claudia e la loro bambina.

Chi è Giglia Marra, moglie di Federico Zampaglione

Attrice di serie tv come Squadra Antimafia, Ris e Distretto di polizia, è originaria di Mottola, in provincia di Taranto, dove è nata 16 aprile 1982 sotto il segno dell’Ariete, ma da anni vive a Roma. Conseguita la maturità al Liceo artistico “Lisippo” di Taranto, si è laureata in Scienze Umanistiche, indirizzo cinema con una tesi su Ferzan Ozpetek. Poi gli studi al corso di Acting Training tenuto da Beatrice Bracco e il lavoro in tv. Infine la conoscenza con Federico, che l'ha messa inevitabilmente nel mirino (anche) dei giornali di cronaca rosa. Prossimo traguardo? Un bebè: la coppia ci sta lavorando...

La serenata alla sposa, video

