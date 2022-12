Francesca Cipriani si è sposata. Tutte le foto del matrimonio da favola (e c'era anche Myss Keta)

Come dimenticare le sue urla dentro la casa del Grande Fratello quando sentiva nominare il suo Alessandro. Francesca Cipriani, dopotutto, una cosa l'aveva capita già da allora, quell'imprenditore romagnolo di cui si era innamorata sarebbe diventato l'uomo della sua vita. E dopo una proposta arrivata in diretta tv mentre lei era concorrente della scorsa edizione del Gf Vip, ieri, la showgirl abruzzese più prosperosa del piccolo schermo è convolata a nozze con il suo Alessandro in una festa da favola insieme a tantissimi volti noti dello spettacolo.

E non poteva che essere così per il giorno più bello per quella ragazza, oggi 38enne, che da Sulmona aveva sempre sognato di diventare una delle più grandi protagoniste del mondo dello spettacolo. Oggi Francesca la sua carriera in tv se l'è spianata e quel vuoto d'amore lasciato da diverse storie andate male, è stato finalmente colmato da Alessandro Rossi, un imprenditore di origini romagnole che, da ieri, è diventato suo marito.

Francesca Cipriani ha detto il suo "sì" a Roma, nella basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, accompagnata all'altare dal papà e alla presenza di tantissimi volti noti dello spettacolo, in primis, i suoi ex compagni di avventura al Grande Fratello Vip. C'erano Alex Belli e Delia Duran, Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi, Manila Nazzaro, le sorelle Selassié e poi ancora Aldo Montano, Raffaella Fico, Giucas Casella, Guenda Goria e ancora Sophie Codegoni con Alessandro Basciano, Samy Youssef, Giacomo Urtis e tanti altri ancora. E a sorpresa, tra i tanti vipponi, è spuntato fuori anche un nome inaspettato, quello di Myss Keta, presente tra gli ospiti del matrimonio Cipriani-Rossi. Grandi assenti Katia Ricciarelli, che avrebbe dovuto cantare alla cerimonia e Manuel Bortuzzo che non voleva fomentare il gossip.

Quella di Francesca e Alessandro è stata una giornata indimenticabile tra una cerimonia tradizionale in chiesa dove sono stati distribuiti, oltre ai confetti, anche dei fazzolettini per attenuare l'emozione. È seguita poi una super festa dove i vipponi hanno mangiato, ballato e si sono goduti una serata tra romanticismo e divertimento. E non potevano mancare i fuochi d'artificio alla fine. La più emozionata di tutti? Francesca che, dietro un sorriso che sembrava non spegnersi mai e gli occhi pieni d'amore ha mostrato il lato più tenero di sé, quello di donna innamorata.