I dettagli del matrimonio da sogno di Gessica e Filippo: la carrozza con i cavalli, la Reggia e il cambio d'abito

I cavalli li hanno fatti incontrare e quindi non potevano mancare nel giorno del loro matrimonio. Una bellissima carrozza trainata da quattro cavalli bianchi ha accompagnato, dopo il 'sì', Gessica Notaro e Filippo Bologni lontani dai loro invitati, probabilmente per scattare le foto di rito. Le nozze si sono svolte ieri, 18 settembre, alla Reggia di Venaria.

Era il 2019 quando i due si incontrarono a Verona in occasione della manifestazione "Fieracavalli", leader mondiale nel settore equestre, e proprio lì a novembre 2022 Bologni ha deciso di chiedere la mano a Notaro: un momento colmo d'emozione che ha lasciato senza parole Gessica che non si aspettava tale proposta.

La sfarzosa festa nella Reggia

Il campione d'equitazione 29enne e l'imprenditrice e attivista 33enne, si sono guardati negli occhi e si sono detti "sì" di fronte ai loro amici e parenti. Il loro è stato un matrimonio da favola non solo per la Reggia, residenza sabauda che fa parte dei beni UNESCO dal 1997, per la carrozza con i cavalli e neanche per la Fontana del Cervo con il Teatro d’Acqua con i suoi 100 getti che ha fatto da sfondo al momento del taglio della torta, ma per il loro amore, un sentimento così puro che li ha travolti entrambi e che i due vogliono viversi totalmente perché "l’amore non fa male".

I 500 invitati si sono posizionati nelle sale della Reggia, lì hanno cenato e hanno accolto gli sposini che hanno sfoggiato un meraviglioso cambio look: Gessica ha optato per un abito più leggero e meno voluminoso con il quale ha potuto girare liberamente trai tavoli, rispetto al primo non aveva le braccia lunghe ma solo delle spalline e la gonna era meno ampia (entrambi gli abiti erano di Atelier Emé), Filippo invece che per la cerimonia aveva scelto una tenuta più classica, dai colori tra il bianco e il beige, con tanto di stivali fin sotto la ginocchio per la cena ha scelto un completo blu con panciotto e papillon.

Le nozze sono state organizzate nei dettagli dalla wedding planner Silvia Bettini che per la tavola ha scelto il total white con tocchi d'oro per le posate e le bordature dei bicchieri. I centrotavola classici, ma eleganti, erano composti di soli fiori bianchi. A mostrare tutti questi dettagli è stato Federico Fashion Style nelle sue storie Instagram: era stato scelto da Gessica come suo parrucchiere.

Poi è arrivato il tanto atteso momento della torta tre piani, e rigorosamente bianca con alcune decorazioni dorate a forma di cavallo. Il dolce nuziale era stato posizionato su un tavolo con alle spalle la Fontana del Cervo con i suoi altissimi getti d'acqua colorati dalle luci.