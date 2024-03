Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il commento lapidario dell'ex Francesco Monte

"Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l'hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri", grande freddezza nelle parole di Francesco Monte quando si parla della storica ex Cecilia Rodriguez, futura sposa di Ignazio Moser.

Durante un'intervista a Casa SDL, l'ex tronista scivola via sulla domanda dei conduttori, soprattutto quando si torna a scavare su un passato doloroso in quanto la fine della storia tra il tarantino e la sorella di Belen Rodriguez è coincisa con l'inizio della storia con Ignazio Moser.

Una rottura che ha lasciato il segno ma che l'ex tronista si è lasciato alle spalle dal momento che da quattro anni a questa parte ha una relazione con Isabella De Candia, modella e influencer pugliese come lui, e sta portando avanti un suo progetto musicale. Francesco Monte ha infatti scelto il nome d'arte Kinari per provare a sfondare nel panorama musicale dei trapper.

La storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

La storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è durata quattro anni. L'ex tronista era da poco tornato single dopo la fine della relazione con Teresanna Pugliese e, durante una vacanza a Formentera con alcuni amici, tra cui Adelaide De Martino, sorella di Stefano, conosce Cecilia che in quel periodo era a Ibiza per le vacanze insieme alla sorella Belen. Il loro incontro fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Il primo anniversario lo festeggiano a New York. Poi volano negli Stati Uniti per una breve vacanza prima di raggiungere i genitori di Cecilia, in Argentina a Pilar, per riunirsi con tutta la famiglia Rodriguez. Nel 2015 la prima separazione, legata alla partecipazione all'Isola dei Famosi di Cecilia ma il loro amore supera i due mesi di lontananza ma già ell'after party, litigano e i settimanali di gossip riportano l'indiscrezione alimentando voci di una possibile crisi.

I diretti interessati smentiscono e arrivano a parlare di matrimonio. Ma è nel 2017 che la favola finisce, ovvero quando per Cecilia Rodriguez si aprono le porte della casa del Grande Fratello Vip. Dopo un mese di isolamento, la sorella di Belen inizia a dubitare dei sentimenti del compagno e il resto è storia attuale perchè Cecilia Rodriguez conosce Ignazio Moser proprio nella casa del Gf e da lì ha inizio la sua attuale storia d'amore che la porterà all'altare tra qualche mese.