La mamma di Elodie si è sposata a 57 anni (in un posto da sogno): le foto

Non è mai troppo tardi per l'amore. Ieri, sabato 8 giugno, Claudia Marthe, mamma di Elodie, ha sposato il compagno Francesco Cramer. La festa si è tenuta all'interno della meravigliosa Villa Adelaide Tassera, in provincia di Como, alla presenza di amici e parenti. Presente ovviamente anche la cantante, che è stata lei stessa protagonista di un momento speciale in una giornata così significativa per la donna.

Cinquantasette anni, Claudia ha sposato Francesco, compagno di vecchia data. In occasione delle nozze, alla figlia aveva chiesto di farle un regalo originale. "Mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza. Però non posso tirarmi indietro", aveva raccontato Elodie. Ieri il grande giorno, ma non ci sono ancora video di questo momento, che dovrebbe essere senza dubbio tra i più commoventi.

Claudia, originaria delle Antille francesi, è nata a Guadalupe nel 1967. Nel passato ha lavorato come modella e cubista, oggi invece è un'artista contemporanea che realizza opere con svariati materiali: parliamo di quadri, installazioni visive e fotografiche. Francesco invece, ovvero il compagno, è originario di Alserio, paese in provincia di Como, e proprio qui è ora candidato come consigliere provinciale. La proposta di matrimonio sembra essere avvenuta nel 2021, quando lui ha condiviso una foto della sua futura sposa con un anello al dito.

Per la mamma di Elodie si tratta di seconde nozze. In passato sposò infatti Roberto Di Patrizi, con cui finì nel peggiore dei modi: "Mia moglie e io decidemmo di lasciarci" raccontò lui anni fa "Fu un divorzio violentissimo, fatto di furiose litigate. Io da una parte, mia moglie dall'altra e le bambine in mezzo. Dio solo sa quanto mi dispiace sapere che tuttora, quando Elodie pensa a quei giorni, soffre ancora". Per fortuna oggi Elodie ha anche tante altre ragioni per sorridere.