Le lacrime di Mara Venier al matrimonio di Matano: "La voce si è spezzata"

In queste settimane non si parla d'altro, tutti hanno atteso trepidanti le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino. Insieme da 15 anni, un amore forte e travolgente, ma sempre custodito al riparo dei riflettori, questo almeno fino a quando il giornalista non ha deciso di parlare pubblicamente prima della sua omosessualità e poi dell'imminente matrimonio con Riccardo, l'amore della sua vita. Lui è un noto avvocato della Cassazione, ha una grande passione per le auto e lo sport e anche per lui non ci furono dubbi: quel giorno di 15 anni fa capì subito che Alberto "sarebbe stato il mio compagno".

"Familiari, amici, colleghi, ma anche tanta gente comune ci sono stati accanto in questa giornata importante con un affetto non scontato. Mai avrei pensato ad un abbraccio così corale e avvolgente", ha spiegato Alberto al settimanale Chi, che ha seguito il matrimonio.

Mara Venier, è stata lei a incoraggiare la coppia a sposarsi

A sorpresa, proprio come l'annuncio delle loro nozze, arrivò la proposta di matrimonio e ha raccontarlo a Chi è stata Mara Vernier. "Eravamo a cena io, Alberto, Riccardo e il deputato Spadafora. Tra un bicchiere di vino e un altro mi è venuto spontaneo dire "Ma perché non vi sposate?". Sotto la provocazione un reale desiderio e così di punto e in bianco i due hanno guardato il calendario e hanno scelto una data. "Riccardo era felice, non aspettava altro. Non potrò mai dimenticare il modo in cui guardava Alberto. Ho visto l'amore nei loro occhi , quando vedi l'amore, sai cosa è giusto. Mi sono commossa quando mi hanno chiesto di sposarli", ha ricordato la conduttrice. "Quando ho detto la frase: "Vuoi tu Alberto Matano prendere come tuo...", mi si è strozzata la voce, non riuscivo ad andare avanti. Poi ce l'ho fatta e sono riuscita ad andare avanti", ha spiegato ancora emozionata Mara Venier.

Gli ospiti e il regalo di nozze particolare

Importanti per il matrimonio i nipoti della coppia ai quali sono molto legati: Giorgia, 17 anni, Elisabetta, 11 figlie di Cristina, unica sorella di Riccardo, e poi Franco, 10, ed Elena, 8, bambini di Maria Luisa, sorella di Matano e poi Francesco, 3 anni, figlio di Vincenzo, il fratello di Alberto, a cui sono state affidate le fedi. Al matrimonio erano presenti circa 200 ospiti tra parenti e personaggi del mondo della tv: Serena Bortone, Eleonora Danieel, Francesca Fialdini, Nunzia De Girolamo, Francesco Boccia, RIta Dalla Chiesa, poi Pier Ferdinando Casini, Vincenzo Spadafora, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Raul Bova e Rocio Munoz Morales, Emma D'Aquino, Cecilia Primerano, i direttore Stefano Coletta, Antonio Di Bella, Simona Sala.

A distanza sono arrivate le congratulazioni anche di Milly Carlucci, Amadeus e Giovanna Civitillo. Un piccola lista di nozze e l'invito a donare alla Fondazione ricerca per la fibrosi cistica. Dopo la cerimonia la festa con il dj set di Ema Stokholma e Andrea Delogu. I neo sposi ancora non sanno dove passeranno la luna di miele: "Non abbiamo avuto il tempo di pensarci, So che può sembrare strano, ma abbiamo organizzato il matrimonio in un mese. Faremo un viaggio tra qualche settimana, per goderci questo momento insieme prima di tornare alla quotidianità".