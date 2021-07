La nipote di Lady D si è sposata a Roma, ma prima l'addio al nubilato a Firenze | FOTO

Uno dei matrimoni più chiacchierati di questa estate italiana: la nipote di Lady D, figlia del Conte Charles, Kitty Spencer è convolata a nozze con il suo amato Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 31 anni più grande di lei.

L'ambasciatrice nel modo di Dolce & Gabbana dopo aver trascorso alcuni giorni a Firenze, per il suo addio al nubilato, si è spostata a Roma per sposarsi a Frascati, alle porte di Roma, nella Villa Aldobrandini, nota per essere stata dimora dei papi. La villa, che prende il nome dal cardinale Pietro Aldobrandini che ne ordinò la realizzazione, è stata scelta come set per film (come ad esempio Zoolander 2) e serie tv.

Il matrimonio top secret della nipote di Lady D: tra gli ospiti forse William e Kate

Dopo alcuni giorni con le amiche a Firenze, dove hanno girato tra le vie del centro con alcune parrucche colorate, ha scattato qualche foto di rito con il Duomo, Ponte Vecchio e sui Lungarni, Kitty si è messa in viaggio verso Roma per sposare Michael Lewis.

Le notizie erano poche, pochissime, tra le informazioni ufficiali c'è quella che il matrimonio sarebbe dovuto essere l'anno scorso, ma a causa covid è slittato a quest'anno. Con ogni probabilità Kitty si è sposata in un abito Dolce & Gabbana e i due stilisti erano tra gli ospiti dell'evento.

Secondo quanto riporta il Messaggero gli invitati (170) hanno iniziato ad affollare la villa verso le 17:30 mentre i fuochi d'artificio hanno colorato il cielo sopra Frascati alle 23:00 circa. In merito agli ospiti, si sa poco, ma in molti danno quasi per certa la presenza di Sir Elton John, in dubbio la presenza della coppia reale William e Kate. Sembrerebbe ufficiale la cantautrice Pixie Lott e Emma Thynn, Marchesa di Bath e di Andrea Bocelli.

Sembrerebbe che il post cerimonia sia stato particolarmente pirotecnico, prima dei fuochi d'artificio, luci rosse e dorate hanno illuminato la villa e il Teatro delle Acque dove i suoi giochi d'acqua hanno incantato gli ospiti.

Un amico della sposa, Mark Vandelli, ha condiviso alcune storie su Instagram, non si vede molto, ma in quei pochi fotogrammi pubblici è possibile intuire lo sfarzo e l'eleganza dell'evento.