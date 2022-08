Carlo, il retroscena sul matrimonio con Diana: "Lo perseguiterà sempre"

Venticinque anni dopo la tragica morte della principessa Diana , il principe Carlo è ancora ricordato per il matrimonio da sogno fallito. Il figlio maggiore ed erede della regina Elisabetta era considerato lo scapolo più ambito al mondo quando convolò a nozze con la ventenne Lady Diana Spencer nel luglio del 1981. Tuttavia quell’unione studiata a tavolino iniziò ben presto a fare acqua da tutte le parti, sino all’inevitabile separazione. L’attenzione e le responsabilità vennero tutte imputate all’erede al trono per la sua relazione clandestina con Camilla Parker Bowles, e poi per il misterioso incidente in cui perse la vita Diana. Il principe Carlo dopo anni di lotte con la royal family ha sposato Camilla nel 2005. Una storia a lieto fine almeno questa, tanto che Regina Elisabetta ha recentemente espresso il desiderio che Camilla sia riconosciuta come regina consorte quando Carlo salirà al trono.

Carlo come Enrico VIII

Tuttavia, nonostante i numerosi successi portati a segno dal principe Carlo nella sua vita da reale, l'eredità della principessa Diana incombe ancora su di lui. “La sua tragedia è qualunque cosa faccia, qualunque cosa dica, comunque si comporti, sarà ricordato per una cosa: il fatto che il suo matrimonio da favola è finito”, dice Andrew Morton, biografo della principessa Diana, alla rivista statunitense People: “Proprio come Enrico VIII è ricordato per le sue sei mogli, il principe Carlo è ricordato per la sua prima moglie. Lo perseguiterà sempre. La sua vita è stata definita dal suo matrimonio”.

Carlo coinvolto nell’inchiesta sulla morte di Lady D

Carlo, 73 anni, non ha mai più parlato in pubblico della prima moglie Diana, tuttavia il principe ha collaborato ad un'indagine dei primi anni 2000 sulla morte della donna. Il figlio della Regina è stato interrogato dalla polizia britannica nel 2005 nell'ambito dell'operazione Paget, indagine sulle varie teorie del complotto sulla morte di Diana. L'ex capo di Scotland Yard, John Stevens riferì al Daily Mail di aver interrogato il principe Carlo su una nota che la principessa Diana scrisse nel 1995 in cui diceva: “Mio marito sta pianificando 'un incidente' alla mia macchina, un guasto ai freni che porterà ad un grave trauma cranico”. Secondo Lady D. il marito era intenzionato a sposare Tiggy Legge-Bourke, tata di William ed Harry. Tuttavia l’inchiesta si è conclusa con un’assoluzione del principe come persona non coinvolta nei fatti.