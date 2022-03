Cosa sappiamo (finora) del matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Tra indiscrezioni e smentite ora sembra davvero tutto pronto per il grande giorno di Marta Fascina e Silvio Berlusconi. Come trapela dal sito Dagospia sembra che il matrimonio sia fissato per sabato 19 marzo, giorno della festa del papà.

Inizialmente sembrava che la coppia avesse scelto come location la Provenza poi si è parlato di Arcore quale cornice per le nozze alle quali non mancheranno i cinque figli di "patron Mediaset": Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

Chi è Marta Fascina

Calabrese, 31 anni, una laurea in Lettere e una carriera politica avviata tra le fila di Forza Italia ha lavorato nell’ufficio stampa e relazioni pubbliche del Milan, per poi passare alla Fondazione Milan.

Per Silvio Berlusconi sarebbe questo il terzo matrimonio, il primo fu con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, madre di Marina e Pier Silvio, quindi le nozze con Veronica Lario, che lo rese padre di Barbara, Eleonora e Luigi e poi la relazione con Francesca Pascale, interrotta nel marzo 2020.