Fiammetta Cicogna e Stefano De Martino sposi: l’esilarante siparietto social

Belli, sorridenti e sposati, anche se per "finta". Fiammetta Cicogna e Stefano De Martino hanno detto sì: lei in un bellissimo e vaporoso abito bianco, lui in un completo tre pezzi blu. Le loro nozze purtroppo sono solo per finta, i due stavano girando una scena per un film di cui sono protagonisti e si sono lasciati trasportare dall'ironia.

L'attrice e l'ex ballerino sui social hanno condiviso dei retroscena del momento: De Martino ha pubblicato una storia su Instagram dove inquadra la bella moglie, in abito da sposa, ma con ai piedi delle ciabattine infradito. Cicogna invece, sempre su Instagram, mostra De Martino che le aggiusta i capelli scrivendo "Atelier Jean Claude Martino".

La coppia si è sposata al Castello di San Giorgio Canavese sul set di "Il giorno più bello", tra gli attori anche Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

De Marino e Cicogna: il matrimonio

Per loro due era solo una parte da recitare, ma se Stefano è adesso divorziato, dopo la fine dell'amore con Belen Rodriguez (che ha da poco partorito) Fiammetta Cicogna invece è fidanzata da più di 6 anni con Carl Hirschmann, il matrimonio al momento non è nei loro programmi però chissà questa prova potrebbe aver cambiato qualcosa...