Francesca Pascale e Paola Turci hanno detto sì: foto e video del matrimonio

Dopo due anni di preparativi Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate. Il matrimonio è stato celebrato oggi, 2 luglio 2022, a Montalcino, vicino Siena dal sindaco Silvio Franceschelli. Bellissima la coppia, come dimostra la foto pubblicata da Paola Turci su Instagram.

"Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo. Un'illusione, mannaggia", aveva rivelato la 37enne napoletana, ex compagna di Silvio Berlusconi, ma non ci sono riuscite. La festa ora continua per pochi intimi al Castello di Velona, una rocca medievale che domina la Val d'Orcia trasformata in resort di lusso, con fonte termale all'interno e 15 ettari attorno dove si producono vino e olio.