Matteo Berrettini e Melissa Satta, la nuova coppia: prima a cena, poi la notte a casa di lei

La coppia che non ti aspetti. Il campione di tennis Matteo Berrettini e l'ex velina Melissa Satta sono stati beccati insieme a Milano, prima a cena e poi diretti a casa di lei: è lo scoop di Chi in edicola il 25 gennaio.

Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda - intorno alle 4:30 - dopo una cena da Domus e un dopocena all'Armani Privé, mentre salivano sull'auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno trascorso il resto della nottata. La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell'Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all'abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato dal settimanale, non ci ha trascorso proprio tutte le notti.

Un colpo di scena che nessuno si aspettava, soprattutto perché gli ultimi rumors volevano vicino a Berrettini un'altra donna del mondo dello spettacolo. Qualche mese fa, infatti, si parlava di una certa simpatia tra il tennista e Paola Di Benedetto, anche se nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, tantomeno si sono fatti beccare insieme. Melisa Satta, invece, sembrava ancora scottata dalla fine della relazione con l'imprenditore Mattia Rivetti, con cui è stata fidanzata due anni dopo la separazione da Boateng. Nel suo cuore, adesso, sembra essere dunque arrivato un altro sportivo.