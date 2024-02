Matteo Berrettini: "Io e Melissa Satta non stiamo più insieme"

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati. Dopo le indiscrezioni e gli indizi emersi dai social negli ultimi tempi, a confermarlo è stato proprio il tennista: "Io e Melissa non stiamo più insieme. È stato un rapporto bellissimo, intenso. La devo ringraziare per il tempo trascorso insieme. Conserviamo una grande stima reciproca", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa su Zoom da Montecarlo dove sta proseguendo la preparazione in vista del ritorno in campo. Nessun ulteriore dettaglio sui motivi che avrebbero indotto a mettere la parola fine alla relazione con la modella con cui era ufficialmente uscito allo scoperto circa un anno fa. Le ultime voci facevano riferimento a presunte divergenze tra i due in merito alla visione del loro futuro, con Satta che spingeva verso la creazione di una famiglia e lui che, al contrario, non se la sarebbe sentita.

Per l'atleta romano il 2023 è stato un anno complicato, tra risultati deludenti e problemi fisici. Secondo qualcuno, fonte delle distrazioni che avrebbero compromesso i suoi risultati sarebbe stata proprio la compagna che però lo stesso Berrettini difese con forza: "Melissa e io ci siamo trovati. Ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice" dichiarò il campione a marzo scorso: "Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale. Si può gettare odio in maniera troppo facile. L'amore non è una colpa". Dal canto suo, Satta affidò a un monologo a Le Iene tutta la sua amarezza: "Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All'inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso". Da qualche settimana, però, sui rispettivi profili social nessuno ha più fatto riferimento all'altra alimentando i rumors su una crisi che adesso ha trovato la sua conferma più ufficiale.