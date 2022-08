Chi è Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini: dalla carriera ai rapporti col cugino Filippo Magnini

Da oggi sono marito e moglie Matteo Giunta e Federica Pellegrini. Un amore tenuto a lungo segreto, in modo che l'attenzione non venisse distolta dal percorso professionale della nuotatrice, ma qualche mese a è arrvata finalmente l'ufficializzazione e ieri il matrimonio nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Tra la campionessa sportiva e il suo preparatore atletico durava almeno da quattro anni.

"È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro" ha detto lei per la prima volta davanti a un pubblico sterminato l'anno scorso, quando ha deciso di rendere pubblico il legame una volta chiuso il capitolo gare. "È tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un?altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella", le parole di lui affidate, all'epoca, ad un post social arrivato per ribadire che sì, è lei la donna della sua vita.

Carriera e vita privata di Matteo Giunta

Matteo Giunta, 39 anni, è originario di Pesaro. Preparatore atletico e per anni vice di Philippe Lucas che è stato allenatore di Federica Pellegrini, lui stesso vanta una carriera come nuotatore. La sua collaborazione con la campionessa inizia nel 2014, dopo la fine del rapporto professionale con Lucas: "Ce la faremo, insieme arriveremo fino in fondo", si promettono, e da lì parte tutto. I due lavorano insieme fianco a fianco dal 2012 e per Federica, Matteo interrompe anche i rapporti con il cugino Filippo Magnini che prima di lui è stato compagno della ragazza (per sei anni circa, fino al 2017): "Ci sono situazioni, io lo chiamo destino, che ti portano a percorrere certe strade. Io ci credo e quello che è successo penso sia legato a questa linea immaginaria, invisibile, che però c?è", ha affermato lui.

I rapporti col cugino Filippo Magnini

Filippo Magnini di questa storia non ha mai voluto parlare, ma l?intesa con Federica Pellegrini era già finita nel 2016 dopo le Olimpiadi di Rio. Eppure, Magnini non ha presenziato al matrimonio della ex, nonostante il rapporto di parentela con Matteo, ed anzi le avrebbe lanciato anche una bella frecciata via social, nel giorno in cui il "sì" veniva pronunciato. "Magnini è un argomento di cui non vale la pena parlare", ha detto lei in passato, interpellata sul tema. "Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte - ha dichiarato invece Matteo - Qualche litigio c'è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l'abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita (Giorgia Palmas, ndr)"

La nuotatrice ha trovato nel suo allenatore la persona ideale per aiutarla nell?obiettivo di allungare la sua carriera e renderla gloriosa, per cui innamorarsi è apparso quasi come una conseguenza naturale di un legame sorto sulla base di comuni intenti. In pubblico, però, mai una rivelazione, mai un dettaglio che distraesse il pubblico dalle imprese che entrambi contribuivano a costruire: profilo basso sempre, fino ad oggi che finalmente i tempi sono maturi per scambiarsi le promesse d'amore con gli occhi puntati di tutta Italia.