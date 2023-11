Federica Pellegrini bellissima sulla neve, Matteo Giunta rivela: "Sarò un papà geloso"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta tra Natale e Capodanno diventeranno genitori e non potrebbero essere più felici. Per acluni giorni i due sono andati in montagna, a Livigno, con i loro quattro cani Bianca, Cesare, Vanessa e Rocky. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della Divina con il pancione sulla neve e non potrebbe essere più bella. "È un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro. E fortunatamente, anche Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma. Speriamo che vada avanti così", ha dichiarato Giunta al settimanale.

I due, che si sono sposati nell'agosto 2022, sanno che le loro vite cambieranno radicalmente: "L'arrivo della piccola sposterà molto gli equilibri all'interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo, ma penso che anche quella sarà una parte piacevole della nostra crescita". "Mio fratello ha avuto una bimba due anni fa e l'ho visto cambiato dal giorno alla notte", ha raccontato ancora Giunta che poi ha aggiunto un dettaglio su di sé: "Posso dire che se per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo, a meno che non ci siano dei segni che scatenano questi sentimenti, ecco credo che questa cosa potrà cambiarmi molto, potrei essere molto geloso della bimba. Per il resto sarà tutto uno scoperta".

"Io e Fede siamo complementari, questa cosa ci aiuta, è difficile annoiarci e la nostra unione ci rende... Insieme siamo molto più forti, ecco". Il momento in cui ha scoperto che Federica era incinta è stato "molto bello e lo è stato talmente tanto che non mi ricordo di essere stato io a vedere per primo quella striscetta: mi ricordo la gioia immensa quando ci siamo abbracciati e commossi, ma ho totale nebbia del momento precedente.