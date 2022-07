Uomini e donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati: ecco i motivi

E' stata un fuoco di paglia la storia d'amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che su Instagram hanno annunciato in queste ore la decisione di lasciarsi. Usciti in coppia dal programma Uomini e Donne la scorsa primavera, il tronista e la corteggiatrice chiedono rispetto per un momento così delicato ed invitano i follower a non infierire con i commenti.

La prima a comunicare la fine della storia è stata Valeria, con questo post condiviso tra le Instagram Stories.

"Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose. vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po' di comprensione perché non sto passando un bel periodo".

A stretto giro, il chiarimento di Matteo (che è stato tronista ben due volte nel dating show condotto da Maria De Filippi):