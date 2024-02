Matteo Renzi: "Io non parlo di pandori e Ferragni, ma di anoressia. Quando ero premier? Non facevo vita"

"Palla al centro, la politica al tempo delle influencer", questo il titolo del nuovo libro di Matteo Renzi. E oggi pomeriggio, 3 febbraio, lo ha presentato nel salotto di Canale 5 di Silvia Toffanin. Il politico ha spiegato com'è nata l'idea di questo libro e in parte c'entra proprio Chiara Ferragni.

"Il caso di Chiara Ferragni e le polemiche che ci sono state anche tra Ferragni e Giorgia Meloni... Io non entro nel merito, ma non mi potrò scordare cos'è successo qualche anno fa. Iniziarono ad arrivarmi alcuni messaggi: 'Ma cosa hai fatto'. E io non capivo. Proprio Chiara Ferragni aveva pubblicato una mia foto con scritto 'Politici fate schifo'. So di non essere bellissimo - ha scherzato Renzi - ma non mi aspettavo questo attacco, questo in realtà non era un attacco solo a me ma a tutta la classe politica e questo mi fece riflettere. Io mandai un messaggio a Chiara dicendo che quella comunicazione faceva male e dava sfiducia nella politica e mi ha fatto pensare perché alcuni influencer vogliono fare politica e alcuni politici invece vogliono apparire e mettere dei post".

"In questo libro ho fatto una riflessione: i politici magari fanno delle riflessioni che stanno antipatiche ma che servono alla gente, gli influencer invece devono rispettare un po' di più la politica. Io oggi però non faccio polemica contro Chiara Ferragni perché penso che si debba rispettare e non essere ipocriti: quelli che la osannavano due anni fa ora la attaccano. Io non voglio partecipare al coro degli ipocriti, dei vigliacchi e dei ruffiani".

Renzi ha poi spiegato perché lui non ha preso parte alla polemica su Chiara Ferragni: "Io non le mando a dire, ma le dico. A me piace l'idea di fare delle battaglie che gli altri non fanno: tutti parlano di pandori e io parlo di anoressia e bulimia". E a questo punto fa una riflessione sui social: "Ho letto persone che si sono inflitti degli episodi di autolesionismo dopo che hanno visto dei tiktok o per aver seguito personaggi discutibili. Io sono dell'opinione che non bisogna togliere i social, ma insegnargli come usarli. Non bisogna dire no alla Playstation o ai telefonini, ma insegnargli la poesia e la bellezza della natura".

L'amore per la moglie

"Con mia moglie festeggiamo 25 anni di matrimonio, dovremo organizzare qualcosa, poi il prossimo è l'anno dei 50 anni", ha raccontato Renzi. Quest'anno abbiamo fatto 20 giorni di fila insieme per Natale perché il figlio più grande è tornato dagli Stati Uniti e non nego che qualcuno, ma non dirò chi, mi ha chiesto: 'Babbo ma quando te ne vai?'. Nei tre anni che era presidente del Consiglio non facevo vita, tornavo a casa quando andava bene una volta ogni tre settimane". "Quindi come padre mi sono perso qualcosa, l'unica cosa di cui sono felice è che hanno fatto una vita vera, non da figli di, però qualche insulto se lo sono presi".

"Rispetto a quando stavo al governo sono rinato, adesso posso parlare con i miei figli, vedere i miei amici. C'è stato un balckout nella mia vita, ho fatto tante cose buone e anche tanti errori, ma adesso considero quasi una benedizione questo momento. I figli devono essere liberi e non si recupera il tempo perso". Toffanin ha poi chiesto a Renzi se i suoi figli ammettano che lui è loro padre: "Diciamo che quando gli chiedono se sono di Firenze e se mi conoscano, loro glissano le risposte, sono diventati bravi", risponde con il sorriso.