Matteo Salvini e quel "debole" per Selvaggia Roma del Grande Fratello Vip

"Besitos". Segue foto di un bel selfie. Segue 'like' di Matteo Salvini. Occhi puntati sull'account Instagram di Selvaggia Roma, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sta collezionando parecchi consensi da parte del leader della Lega. Che cosa lega la showgirl e il politico? Non è dato sapere, ma di certo una stima reciproca, dal momento che entrambi si scambiano amorevoli 'mi piace' via social.

La corrispondenza d'amorosi sensi non poteva non attirare l'attenzione dei rispettivi follower. Da tempo infatti sembra esserci un vero e proprio gioco di like tra i due. Un fatto ancora più curioso se si pensa che Salvini sul suo profilo Instagram segue appena 149 persone, tra cui appunto la bella romana. E' possibile rintracciare 'like', in particolare, sotto a fotografie della ragazza in costume da bagno o in calce ad alcuni selfie. Come non apprezzare.

Chi è Selvaggia Roma

Ma chi è precisamente Selvaggia? Nata a Roma nel 1990, è un giovane volto televisivo che sta trovando spazio in alcune delle trasmissioni più popolari di Mediaset. Tutto per lei è cominciato quando ha partecipato a Temptation Island, reality show prodotto da Maria De Filippi, in coppia con il fidanzato Francesco Chiofalo. Poi l'amicizia con Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati ai tempi dello scandalo sul finto marito Mark Caltagirone, l'ha riportata sul piccolo schermo. Ed infine qualche mese fa ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, per poi essere eliminata poco dopo. Una popolarità 'a puntate' che oggi la riporta in auge proprio grazie ai like di Matteo.

L'amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini

Niente di più, sia chiaro, dal momento che il leader del Carroccio è felicemente fidanzato con la compagna Francesca Verdini, la figlia del politico Denis Verdini, con cui fa coppia ormai da due anni, ma è inevitabile notare il curioso scambio. Altrettanto amore spunta del resto anche in calce ai post della compagna 28enne, che spesso (praticamente ogni giorno) condivide fotografie di romantici mazzi di fiori che allietano le sue giornate e di cui, immaginiamo, il mittente sia proprio Matteo.