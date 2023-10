Matthew Perry annegato: la foto nella vasca nell'ultimo post Instagram

"Oh, quindi l'acqua calda che gira intorno ti fa sentire bene? Sono Mattman" è il commento che accompagna una foto su Instagram che la star di 'Friends' Matthew Perry ha condiviso pochi giorni prima della sua morte, avvenuta stanotte. L'immagine, l'ultima dell'attore 54enne sui social, risale al 23 ottobre scorso, e lo ritrae immerso nell'acqua di una piscina, di notte, con delle cuffie audio addosso. L'attore si trova all'angolo della vasca, ha gli occhi chiusi e in cielo si staglia la luna coperta in parte dalle nuvole. Lo stesso giorno, l'attore aveva condiviso un video della luna, facendo uno strano riferimento a Batman. "Capisci cosa sto cercando di dirti? – Sono Mattman”, scriveva Perry. Difficile ipotizzare a chi fosse rivolto il messaggio, che adesso resterà senza risposta.

Morto Matthew Perry, le ultime ore dell'attore

Il corpo privo di vita dell'interprete statunitense è stato trovato intorno alle 16 ora locale di ieri, sabato 28 ottobre nella sua casa nell'area di Los Angeles, all'interno della vasca idromassaggio. Nell'abitazione non sarebbero state trovate droghe e non ci sono indagini per omicidio. Al momento la pista privilegiata rimane quella del malore, ma non si possono ancora escludere altre ipotesi. I detective del dipartimento di polizia che si occupano di rapine e omicidi stanno indagando sulle cause della morte e hanno fatto trapelare che sarà l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles a effettuare l'autopsia per determinarne le cause esatte.

Mathew Perry, sempre secondo le prime indiscrezioni, avrebbe fatto attività fisica al mattino di sabato 28 ottobre, tornando a casa dopo due ore di pickleball (uno sport con le racchette simile al tennis ma giocato su un campo più piccolo); poi avrebbe mandato il suo assistente a fare delle commissioni. Una volta rientrato a casa, l'assistente ha chiamato il numero di emergenza 911, perché Perry non rispondeva. Poco dopo la polizia di Los Angeles ha bloccato l'ingresso di Blue Sail Drive, una strada elegante appena fuori dalla Pacific Coast Highway, sulla cresta di una collina con ampie vedute dell'Oceano Pacifico e la casa dell'attore è stata circondata con il nastro giallo e nero. Poco dopo le 19 ora locale, mentre diversi elicotteri sorvolavano la zona, la madre di Perry, Suzanne Marie Langford, e suo marito, il conduttore televisivo Keith Morrison, sono arrivati nella casa. Morrison ha rifiutato di commentare quanto avvenuto con i cronisti.