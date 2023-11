Morte Matthew Perry, chi sono gli eredi del suo patrimonio da 120 milioni

Chi sono gli eredi di Matthew Perry? A qualche giorno dalla tragica morte dell'attore star di Friends, il sito Hello Magazine ricostruisce il suo enorme patrimonio, stimato in 120 milioni di dollari. Un impressionante portafoglio immobiliare da cui guadagnava comprando e vendendo case e i proventi dai film a cui aveva partecipato si sono sommati negli anni alla cifra ricavata dalla celebre sitcom della NBC che, nelle ultime stagioni, gli avrebbe garantito ben un milione di dollari per episodio e ulteriori cifre grazie alle repliche. Profitti che continueranno a essere prodotti anche dopo la sua morte.

Chi beneficerà di questa eredità? Matthew era single e non aveva mai avuto figli né mogli. Legatissimo alla mamma Suzanne, al suo patrigno Keith Morrison e al padre John Bennett, Matthew Perry aveva anche quattro fratelli nati dalle rispettive relazioni dei genitori che componevano la sua numerosa famiglia canadese-americana. Al momento non è dato sapere se l'attore avesse fatto testamento, ma in mancanza è facile immaginare come tutto il suo patrimonio venga diviso tra i parenti più stretti. Dipendente da alcol e droghe, Perry, tuttavia, ebbe a dire una volta che avrebbe volentieri scambiato la sua ricchezza con una vita diversa: "Il fatto che scambierei tutto per non avere questa malattia è vero" disse: "Ma non sminuisco quanto sia stata divertente l'esperienza in Friends. E i soldi sono stati fantastici. Solo l'esperienza creativa di essere nello show probabilmente mi ha salvato la vita". E ancora: "Quando guadagni un milione di dollari a settimana, non puoi bere il 37esimo drink. Devi andare a casa e andare a dormire. Quello è stato il lavoro più bello del mondo".

Per curare la sua dipendenza Perry ha sborsato una notevole cifra: "Probabilmente ho speso 9 milioni di dollari o qualcosa del genere cercando di tornare sobrio" confidò una volta al New York Times. E per due anni, tra il 2013 e il 2015, la sua villa di Malibu venne trsformata per sua volontà in un centro di recupero per tossicodipendenti offrendo tutte le cure possibili a chi, come lui, aveva il suo stesso problema.