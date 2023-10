Matthew Perry, il dolore di Gwyneth Paltrow in un post scritto nella notte: "Ci siamo baciati, è stata un'estate magica"

Lo shock per la tragica scomparsa di Matthew Perry è ancora grande, forte, unanime. Il nome dell'attore 54enne, trovato senza vita nella jacuzzi della sua abitazione a Los Angeles resta nei trend social del momento, veicolato dai video e dalle foto che lo ricordano nei panni dell'indimenticabile Chandler Bing della serie cult Friends. Appena circolata la notizia della sua morte, tantissimi sono stati i messaggi addolorati scritti da semplici fan, amici e colleghi, ma tra loro c'è stata anche chi, come Gwyneth Paltrow, ha atteso qualche ora prima di pubblicare un post che rievocasse il ricordo di lui.

Gwyneth Paltrow ha avuto una breve relazione con Perry diversi anni fa, prima ancora di diventare famoso con Friends. Ed è in questo frangente che ha voluto ricordarlo oggi, come l'uomo "dolce e divertente" che oggi si ritrova a piangere. "Ho incontrato Matthew Perry nel 1993 al Williamstown Theater Festival in Massachusetts. Siamo stati entrambi lì per la maggior parte dell'estate a recitare. Era così divertente, così dolce e così divertente stare con lui" si legge a corredo di una foto dell'attore: "Siamo andati a nuotare nei Creeks, abbiamo bevuto birre nel bar del college locale, ci siamo baciati in un campo di erba lunga. È stata un'estate magica. Aveva girato il pilota di Friends ma non era ancora andato in onda. Era nervoso, sperava che la sua grande occasione fosse proprio dietro l'angolo. Lo era. Siamo rimasti amici per un po' finché non ci siamo allontanati, ma ero sempre felice di vederlo quando lo facevo. Oggi sono super triste, come tanti di noi. Spero che Matteo sia finalmente in pace. Lo voglio davvero".

La vita privata di Matthew Perry

La vita sentimentale di Matthew Perry è stata scandita da diverse relazioni con note colleghe sempre finite per sua volontà. "Le lascio perché ho una paura mortale che scoprano che non sono abbastanza, che non conto nulla e che sono troppo bisognoso, che mi lascino", confessò lui stesso: "Ecco perché ho rotto con queste donne meravigliose che hanno incrociato il mio cammino". Tra le donne meravigliose di cui parlava c'era anche Julia Roberts che conobbe sul set di Friends a cui l'attrice prese parte per una puntata. La frequentazione, però, durò solo un paio di mesi: "Frequentare Julia Roberts era troppo per me. Ero convinto che mi avrebbe scaricato lei da un momento all’altro. Quindi, avrei fatto meglio a scaricarla prima io". Tra le sue frequentazioni, oltre a Gwyneth Paltrow, anche Cameron Diaz. La relazione più recente è stata quella con la manager letteraria Molly Hurwitz, di 30 anni più giovane di lui, che era convinto di voler sposare, ma dopo la fatidica proposta del novembre 2020 i due si lasciarono.