Uomini e donne, Mattia Marciano positivo. Lo sfogo: "Rispettate chi sta in ospedale"

Da due settimana è chiuso in casa, dopo che gli è stata riscontrata la positività al coronovirus. Anche il tampone "di controllo" ha rilevato la presenza del virus pertanto l'isolamento si prolunga. Situazione comune a molti e a tal proposito ha voluto lanciare un messaggio ai suoi followers

"Non so quando questo virus mi lascerà". Mattia Marciano è nuovamente positivo al Covid dopo 15 giorni di isolamento. L'ex tronista comunica la sua positività ai followers con una stories su Instagram. Ringrazia tutti per i messaggi di affetto ricevuti ma al tempo stesso ci tiene a precisare alcune cose.

"In tanti mi avete scritto che vi trovate nella mia stessa situazione, giorno più o giorno meno, ma permettemi di dirvi di ritenervi fortunati perchè c'è chi questa fortuna (di fare la quarantena in casa propria) nella sfortuna non l'ha avuta", sottolinea il dentista modello e influencer.

Marciano giudica irrispettoso l'atteggiamento di chi positivo, ma magari con sintomi lievi, si lamenta di essere chiuso in casa quando invece c'è chi si trova a lottare tra la vita e la morte in un letto di ospedale.

Per l'ex tronista dunque la quarantena si prolunga ma almeno ma la può trascorrere a casa vicino ai genitori, che si sono trasferiti al piano di sopra, e invita tutti i suoi followers a riflettere sulla cosa