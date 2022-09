Mattino 5, Vecchi contro Zorzi per il commento su Meloni. La replica social dopo l'attacco in tv

Duro botta e risposta a distanza tra Francesco Vecchi e Tommaso Zorzi, due personaggi noti al grande pubblico seppur in contesti talmente distanti da far risultare eccezionale uno scontro così schietto.

Motivo del disaccordo è stato il commento che l'influencer ex vincitore del Grande Fratello Vip ha riferito, seppur indirettamente, a Giorgia Meloni a pochi giorni dalla sua vittoria alle elezioni politiche di domenica: "Sapete chi è una donna, è una madre ed è cristiana? Ci pensavo ora: Annamaria Franzoni" ha affermato Zorzi in una clip, dove il riferimento era a quel "donna, mamma e cristiana" della leader di Fratelli d'Italia, in passato diventato anche un remix virale, e alla protagonista di uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi vent'anni ritenuta colpevole dell'omicidio del figlio. L'accostamento di Zorzi non è piaciuto a Vacchi che, durante il programma di Canale 5 Mattino 5, ha duramente attaccato l'influencer per le sue parole.

Vacchi contro Zorzi, la replica

Nello spazio in cui si commentavano con alcuni fimati i personaggi del mondo dello spettacolo contrari alla vittoria di Meloni, a proposito delle parole di Tommaso Zorzi Francesco Vacchi ha dichiarato: "Ovviamente eviterei di commentare le frasi di Zorzi perchè non sono commentabili…Un conto è una questione politica e un conto è un paragone con un’assassina…". Il momento è stato ripreso dal diretto interessato sulle sue storie Instagram, a cui ha fatto seguire una dura replica verso il giornalista accusato di aver voluto strumentalizzare le sue parole.

"O non hai capito che quello che volevo dire è che il fatto che una donna sia madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla… O hai strumentalizzato ed è ancora più grave!" ha affermato Zorzi: "Se uno non lo ha voluto capire è perché mi ha voluto fare un attacco a questo punto quasi politico". E ancora: "Vogliamo dire che ho usato un’iperbole? Diciamolo. Ma da lì a travisare completamente il messaggio ce ne vuole.. Un po' per questo moralismo all’italiana…” ha concluso l'influencer che pochi giorni prima del voto del 25 settembre aveva ribadito ancora la sua posizione politica.

(Di seguito alcuni dei video pubblicati tra le storie Instagram di Tommaso Zorzi)

