La verità di Alessandra Moretti su Maurizio Battista: "Molte le mancanze, anche di rispetto"

Maurizio Battista e Alessandra Moretti stanno facendo discutere il mondo del gossip, dopo la lettera, scritta su Facebook, di Battista alla figlia in cui le comunica la separazione dei genitori era scontato che anche Moretti volesse ribattere.

L'attrice ha scelto le pagine del settimanale Di Più per dire la sua e ribadire che i panni sporchi si lavano in casa e per sottolineare che quanto scritto dal marito non fosse veritiero.

La versione di Alessandra Moretti

La crisi avrebbe radici profonde, non sarebbe causata da semplici incomprensioni. È vero che ci fossero molte incomprensioni, ha conferma Alessandra Moretti nell'intervista, ma "Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto che alla lunga non sono riuscita più a tollerare". Che stesse parlando di tradimenti?

Le "poche e attenzioni e troppa gelosia" avrebbero logorato il rapporto portandolo al limite, Moretti sembrerebbe decisa a prendersi un periodo di stop per pensare a se stessa dopo anni dietro al benessere della famiglia. Al momento quindi la separazione sembra solo temporanea...

Maurizio Battista e la lettera alla figlia

Su Facebook, a inizio dicembre, Battista ha pubblicato un post indirizzato alla figlia di 5 anni: "Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l'uno dall'altra".

Queste le motivazioni spiegate da Battista, che poi promette alla figlia di continuare ad esserci, come sempre: "La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l'unico faro rimane sempre l'amore".